Xiangpiaopiao Food A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xiangpiaopiao Food A gab am 24.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal hat Xiangpiaopiao Food A 583,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 648,6 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at