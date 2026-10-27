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27.10.2026 06:31:29
Xiangpiaopiao Food A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Xiangpiaopiao Food A gab am 24.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal hat Xiangpiaopiao Food A 583,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 648,6 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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