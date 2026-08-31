Xiangtan Electric Manufacturing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Xiangtan Electric Manufacturing veröffentlichte am 29.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xiangtan Electric Manufacturing ein Ergebnis je Aktie von 0,100 CNY vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1,02 Milliarden CNY, gegenüber 1,33 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23,50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at