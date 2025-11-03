Xiangtan Electric Manufacturing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xiangtan Electric Manufacturing lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,66 Prozent auf 1,15 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at