Xiangyu Medical A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xiangyu Medical A gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiangyu Medical A 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 180,1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at