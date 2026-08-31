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31.08.2026 06:31:29
Xiangyu Medical A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Xiangyu Medical A gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiangyu Medical A 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 180,1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,8 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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