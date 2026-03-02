02.03.2026 06:31:29

Xiangyu Medical A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Xiangyu Medical A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 CNY, nach 0,190 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 230,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 236,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,510 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,660 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 767,75 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 739,95 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,477 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 794,55 Millionen CNY geschätzt.

