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03.09.2026 06:31:29
Xianhe A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Xianhe A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,340 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 3,14 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xianhe A 3,00 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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