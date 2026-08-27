Xianheng International Science&Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xianheng International Science&Technology A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,14 Milliarden CNY gegenüber 943,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at