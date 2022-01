Xiaomi: Auf Messers Schneide

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Den aktuellen Turbulenzen am Tech-Markt kann sich auch der Kurs der Xiaomi -Aktie nicht vollständig entziehen. Am Montag und am heutigen Dienstag hat Xiaomi im Hongkong-Handel jeweils mehrere Prozent verloren. Anders als bei vielen anderen China-Aktien ergibt sich daraus inzwischen eine heikle Situation.Während Aktien wie JD.com und Tencent seit Wochen seitwärts laufen und auch Alibaba bislang neue Tiefs vermeiden konnte, hat Xiaomi heute an der Heimatbörse zumindest kurzzeitig ein neues Korrekturtief markiert.Bei 17,50 HKD lagen die Intraday-Tiefs im Dezember. Am 6. Januar drehte der Kurs zudem bei 17,60 HKD. Das Tief im heutigen Handel: 17,42 HKD (Schluss: 17,62). Die Lage ist auch im Euro-Chart sichtbar: