Xiaomi: Darum steht der Kurs in Hongkong still

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach der Abwärtswelle in den letzten Januartagen hat sich der Kurs der Xiaomi -Aktie in den vergangenen Handelstagen nur wenige Prozent nach oben bewegt. Und an der Heimatbörse in Hongkong hat sich überhaupt nichts getan; das wird auch noch bis morgen so bleiben. Danach wird wieder deutlich mehr Volumen in den Handel kommen.Momentan sind in China noch Neujahrsfeiertage. Frühestens am Freitag wird sich in Asien also der Kurs wieder bewegen. Womöglich nehmen viele Händler auch erst nach dem Wochenende wieder ihre Arbeit auf.Aktuelle Kurse für Xiaomi gibt es trotzdem, weil die Aktie unter anderem auch auf deutschen Handelsplätzen verfügbar ist. Momentan 1,93 Euro implizieren, dass sich die Anteile des chinesischen Technik-Herstellers rund 5 Prozent vom Korrekturtief erholen konnten.