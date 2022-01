Xiaomi: Steuerhinterziehung? Es geht um 88 Millionen Dollar - und noch mehr

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach Spionagevorwürfen, Lieferverzögerungen und Regulierungssorgen in China hat Xiaomi seit zwei Wochen auch noch einen Steuerstreit am Hals. Problematisch ist womöglich weniger der Konflikt an sich, sondern der Markt, um den es geht. Die Aktie des chinesischen Technik-Herstellers bleibt dementsprechend unter Druck.