Xiaomi Aktie

Xiaomi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.01.2026 13:35:00

Xiaomi 17 Ultra: Leica-Edition mit manuellem Zoomring

Xiaomi hat das 17 Ultra vorgestellt. Die Leica-Edition verfügt über einen manuellen Zoomring in der Kamera-Insel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Xiaomimehr Nachrichten