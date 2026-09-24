Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
|
24.09.2026 06:25:00
Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max: Top-Handys mit neuen Snapdragon-Chips
Pro Max" />
Xiaomi stellt das 18 Pro und 18 Pro Max mit neuen Snapdragon-Chips, zwei 200-Megapixel-Kameras und Akkus mit bis zu 8500 mAh vor.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
Analysen zu PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
|430,00
|0,00%
|Xiaomi
|2,95
|0,37%