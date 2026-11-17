Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
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17.11.2026 15:30:00
Xiaomi 18 Pro und Pro Max: Neue High-End-Modelle kosten ab 1400 Euro
Xiaomi 18 Pro Max mit eingeschaltetem Bildschirm." />
Nach drei Jahren Pause bringt Xiaomi seine Pro-Serie wieder in Deutschland auf den Markt. Die Preise der 18er-Reihe sind happig.
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