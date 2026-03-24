Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
|Bilanz veröffentlicht
|
24.03.2026 16:15:00
Xiaomi-Aktie im Blick: Licht und Schatten in den neuesten Geschäftszahlen
Für Xiaomi ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinnanstieg zu Ende gegangen. Das Unternehmen verdiente im Berichtsquartal 0,29 CNY je Aktie nach 0,320 CNY je Anteilsschein vor Jahresfrist. Damit wurden die Analystenschätzungen übertroffen, die im Vorfeld bei einem EPS von 0,24 CNY gelegen hatten.
Der Umsatz verbesserte sich daneben von 109,01 Milliarden CNY auf 116,92 Milliarden CNY, damit erlöste Xiaomi jedoch weniger als erwartet worden war (117,15 Milliarden CNY).
Die Xiaomi-Aktie hat vor Veröffentlichung der Zahlen in Hongkong 1,93 Prozent fester bei 32,68 HKD geschlossen.
Bettina Schneider, Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Iryna Imago / Shutterstock.com,Xiaomi,Ramon Costa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Nachrichten zu Xiaomi
|
24.03.26
|Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.03.26
|Nach SU7-Launch: Xiaomi-Aktie knickt wegen Gewinnmitnahmen ein (finanzen.at)
|
16.03.26
|Xiaomi-Aktie im Aufwind: Erwartungen an Erfolg des Elektroautos SU7 (finanzen.at)
|
09.03.26
|Erste Schätzungen: Xiaomi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.03.26
|Xiaomi: Vom Start-up zum globalen Tech-Konzern mit E-Auto-Ambitionen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Xiaomi-Aktie gefragt: YU7 lässt Teslas Model Y in China hinter sich (finanzen.at)
|
31.01.26
|Ford held talks with China’s Xiaomi over EV partnership (Financial Times)
|
31.01.26
|Ford held talks with China’s Xiaomi over EV partnership (Financial Times)