Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
|Bücher geöffnet
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24.11.2026 11:32:33
Xiaomi-Aktie im Minus – so lief das 3. Quartal für den Apple- und Tesla-Rivalen
Der chinesische Elektronik- und Elektroauto-Konzern Xiaomi hat die Geschäftsergebnisse für das am 30. September 2026 ausgelaufene 3. Quartal vorgelegt. Beim Gewinn je Aktie (EPS) verbuchte das Unternehmen einen Wert von 0,15 CNY. Im Vorfeld hatten 12 Analysten im Schnitt mit einem Ergebnis von 0,19 CNY je Anteilsschein kalkuliert, nachdem im entsprechenden Vorjahresquartal noch 0,42 CNY in den Büchern gestanden hatten.
Auf der Einnahmenseite erzielte der Apple-Konkurrent in den vergangenen drei Monaten einen Umsatz in Höhe von 107,24 Milliarden CNY. Damit schnitt Xiaomi im Vergleich zu den Marktprognosen besser ab: Die durchschnittliche Schätzung von 16 Marktbeobachtern hatte sich vorab auf 105,59 Milliarden CNY belaufen (Vorjahresquartal: 113,12 Milliarden CNY, was einem prognostizierten Rückgang um 6,65 Prozent entsprochen hätte).
Im Handel an der Börse in Hongkong notierte die Xiaomi-Aktie letztlich 4,18 Prozent teifer bei 22,46 CNY.
Alexandra Hesse, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.at
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