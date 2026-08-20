Xiaomi B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Xiaomi B hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,03 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,00 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at