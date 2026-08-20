Xiaomi B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xiaomi B stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,37 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi B 0,460 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,07 Prozent auf 108,92 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi B 115,96 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at