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20.08.2026 06:31:29
Xiaomi B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Xiaomi B stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 0,37 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi B 0,460 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,07 Prozent auf 108,92 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi B 115,96 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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