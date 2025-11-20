Xiaomi B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xiaomi B hat am 18.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 CNY, nach 0,220 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 113,12 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 92,51 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at