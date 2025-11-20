Xiaomi B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Xiaomi B veröffentlichte am 18.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,80 Milliarden USD – ein Plus von 22,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi B 12,91 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at