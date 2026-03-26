Xiaomi B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Xiaomi B äußerte sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,25 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,360 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 116,92 Milliarden CNY – ein Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi B 109,01 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,62 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,950 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 457,29 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 365,91 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at