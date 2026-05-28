Xiaomi B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Xiaomi B hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at