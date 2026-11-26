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26.11.2026 06:31:29
Xiaomi B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Xiaomi B hat sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi B einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 15,91 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi B 15,80 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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