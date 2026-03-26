Xiaomi B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xiaomi B präsentierte am 24.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,16 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,49 Milliarden USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,660 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 63,61 Milliarden USD gegenüber 50,84 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at