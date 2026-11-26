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26.11.2026 06:31:29
Xiaomi B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Xiaomi B hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,470 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 113,12 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 107,24 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
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