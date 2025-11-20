Xiaomi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Xiaomi veröffentlichte am 18.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 SGD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 SGD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,29 Milliarden SGD. Im Vorjahresviertel waren 17,03 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at