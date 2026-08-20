Xiaomi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xiaomi hat am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,03 SGD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 SGD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 20,48 Milliarden SGD in den Büchern – ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 20,85 Milliarden SGD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at