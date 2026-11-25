Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
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25.11.2026 10:45:19
Xiaomi hints at UK plans as EV newcomer readies for Europe entry
Overseas expansion is critical as the carmaker faces slumping demand back home in ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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