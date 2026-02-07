Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
07.02.2026 16:00:00
Xiaomi Poco M8 Pro 5G im Test: Günstiges Smartphone mit großem Akku lädt schnell
Riesiger Akku, strahlend helles OLED, schnelles Laden und IP68: Das Poco M8 Pro 5G liefert viel für wenig Geld.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Xiaomi
31.01.26
|Ford held talks with China’s Xiaomi over EV partnership (Financial Times)
31.01.26
|Ford held talks with China’s Xiaomi over EV partnership (Financial Times)
25.11.25
|Xiaomi-Aktie legt deutlich zu: Gründer kauft Aktien im Millionenwert (finanzen.at)
19.11.25
|Xiaomi-Aktie in Rot: Gewinnmitnahmen trotz starker Zahlen (finanzen.at)
18.11.25
|Xiaomi-Aktie schließt leichter: Gewinn und Umsatz steigen kräftig - Markterwartungen übertroffen (finanzen.at)
26.09.25
|Alibaba setzt auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. fallen trotzdem (finanzen.at)
04.09.25
|Xiaomi SU7 greift an - droht Tesla in China Marktanteile zu verlieren? (finanzen.at)
19.08.25
|Xiaomi-Aktie: Xiaomi überzeugt mit Gewinnsprung (finanzen.at)
Analysen zu Xiaomi
Aktien in diesem Artikel
|Xiaomi
|3,89
|5,22%
