Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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01.05.2026 16:00:00
Xiaomi Poco X8 Pro im Test: Preis-Leistungs-Hit mit Gaming-Power
Das Poco X8 Pro bietet Top-Performance, 120-Hz-OLED, 6500-mAh-Akku und IP68 ab 300 Euro. Wo das Xiaomi-Handy glänzt und wo es schwächelt, zeigt der Test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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