26.03.2026 06:31:28

Xiaomi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xiaomi hat am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,27 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,390 HKD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 128,25 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 117,88 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 1,76 HKD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 1,03 HKD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Xiaomi im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 25,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 495,94 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 396,72 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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