Xiaomi hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 SGD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,29 Milliarden SGD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,37 Milliarden SGD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at