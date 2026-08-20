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20.08.2026 06:31:29
Xiaomi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Xiaomi hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,500 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,20 Prozent auf 125,37 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 125,11 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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