PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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27.08.2026 15:50:00
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max: Neues Smartphone mit 9210-mAh-Akku
Xiaomi hat die Redmi-Note-17-Serie vorgestellt. Das Spitzenmodell Note 17 Pro Max bietet einen 9210-mAh-Akku und soll bis zu drei Tage Laufzeit erreichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|MAH PLC Registered Shs
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|PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
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