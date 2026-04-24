Xiaomi Redmi Pad 2 im Test: Günstiges Tablet als Preis-Tipp

Xiaomi Aktie

Xiaomi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067

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24.04.2026 16:00:00

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Ausdauernder Akku trifft auf Alu-Gehäuse und 90-Hz-LCD: Das Redmi Pad 2 bietet Couch-Surfen schon ab 135 Euro. Wo die Hardware Schwächen zeigt, klärt der Test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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