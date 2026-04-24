Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
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24.04.2026 16:00:00
Xiaomi Redmi Pad 2 im Test: Günstiges Tablet als Preis-Tipp
Ausdauernder Akku trifft auf Alu-Gehäuse und 90-Hz-LCD: Das Redmi Pad 2 bietet Couch-Surfen schon ab 135 Euro. Wo die Hardware Schwächen zeigt, klärt der Test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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