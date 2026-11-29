Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
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29.11.2026 16:00:00
Xiaomi Redmi Watch 6 Lite im Test: GPS und Schwimm-Tracking für nur 55 Euro
Die Redmi Watch 6 Lite von Xiaomi kostet weniger als die Watch 6 und bietet Schwimmfunktionen, die der Active fehlen. Für wen lohnt sie sich?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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