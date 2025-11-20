Xiaomi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xiaomi hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,52 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 HKD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 123,60 Milliarden HKD im Vergleich zu 100,66 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at