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25.11.2026 06:31:29
Xiaomi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Xiaomi hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,520 HKD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 124,74 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 0,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 123,61 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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