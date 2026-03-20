Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
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20.03.2026 09:29:00
Xiaomi SU7 Facelift: Viel Feinarbeit im Detail
Der chinesische Hersteller Xiaomi hat eine überarbeitete Fassung des SU7 vorgestellt. Sie soll noch schneller laden als bisher.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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