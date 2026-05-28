Xiaomi vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Xiaomi stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,02 SGD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,040 SGD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,27 Milliarden SGD. Im Vorjahreszeitraum waren 20,61 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at