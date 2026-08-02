Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
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02.08.2026 16:00:00
Xiaomi Watch S5 im Test: Genauer Puls, präzises GPS, 2-Wochen-Akku für 150 Euro
Xiaomi bringt mit der Watch S5 eine smarte Sportuhr mit langer Akkulaufzeit und Routennavigation. Ist sie eine echte Alternative zu Garmin und Polar?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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