Xiaomi Aktie

Xiaomi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067

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02.08.2026 16:00:00

Xiaomi Watch S5 im Test: Genauer Puls, präzises GPS, 2-Wochen-Akku für 150 Euro

Xiaomi bringt mit der Watch S5 eine smarte Sportuhr mit langer Akkulaufzeit und Routennavigation. Ist sie eine echte Alternative zu Garmin und Polar?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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