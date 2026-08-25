QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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25.08.2026 14:05:00
Xiaomi Xring O3: Der erste Mobilprozessor mit LPDDR6-Speicher und Mali-G2-GPU
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|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|24 770,00
|-0,32%
|Apple Inc.
|266,70
|-0,93%
|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|23 330,00
|0,95%
|QUALCOMM Inc.
|140,54
|0,43%
|Xiaomi
|3,00
|-2,20%
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