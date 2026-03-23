KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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23.03.2026 11:36:00
Xiaomis neues KI-Modell: Nahe an der Konkurrenz, aber deutlich günstiger
Xiaomi MiMo-V2 ist eine Familie von KI-Modellen für agentische Systeme. Das Topmodell konkurriert mit Branchenführern, ist über die API aber deutlich günstiger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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