Xigem Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Xigem Technologies hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Xigem Technologies 0,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 441,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at