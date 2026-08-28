Xilinmen Furniture: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Xilinmen Furniture hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,13 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,29 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at