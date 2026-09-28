Xilio Therapeutics Aktie

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WKN DE: A3C53B / ISIN: US98422T1007

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28.09.2026 16:15:10

Xilio Names Yariv Houvras Chief Medical Officer

(RTTNews) - Xilio Therapeutics, Inc. (XLO), Monday announced the appointment of Yariv Houvras as Chief Medical Officer.

The biotech company said Houvras, a physician scientist, brings more than 20 years of leadership experience in clinical development and immuno-oncology, including senior roles at Tubulis and Regeneron.

Ren Russo, president and chief executive officer of Xilio said that the company is advancing oncology candidate XTX501, a bispecific PD-1/masked IL-2, in the clinic. He further noted that Xilios' masking technology and protein engineering capabilities have potential to deliver transformative, tumor-selective I-O therapies.

On the Nasdaq, shares of Xilio are currently gaining 0.39 percent, changing hands at $9.02.

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