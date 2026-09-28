Xilio Therapeutics Aktie
WKN DE: A3C53B / ISIN: US98422T1007
|
28.09.2026 16:15:10
Xilio Names Yariv Houvras Chief Medical Officer
(RTTNews) - Xilio Therapeutics, Inc. (XLO), Monday announced the appointment of Yariv Houvras as Chief Medical Officer.
The biotech company said Houvras, a physician scientist, brings more than 20 years of leadership experience in clinical development and immuno-oncology, including senior roles at Tubulis and Regeneron.
Ren Russo, president and chief executive officer of Xilio said that the company is advancing oncology candidate XTX501, a bispecific PD-1/masked IL-2, in the clinic. He further noted that Xilios' masking technology and protein engineering capabilities have potential to deliver transformative, tumor-selective I-O therapies.
On the Nasdaq, shares of Xilio are currently gaining 0.39 percent, changing hands at $9.02.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xilio Therapeutics Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Xilio Therapeutics Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.