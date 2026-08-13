Xilio Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xilio Therapeutics hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Xilio Therapeutics im vergangenen Quartal 18,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 131,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xilio Therapeutics 8,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at