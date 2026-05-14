14.05.2026 06:31:29

Xilio Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Xilio Therapeutics hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xilio Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -2,520 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,7 Millionen USD – ein Plus von 331,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xilio Therapeutics 2,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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