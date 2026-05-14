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14.05.2026 06:31:29
Xilio Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Xilio Therapeutics hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xilio Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -2,520 USD vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,7 Millionen USD – ein Plus von 331,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xilio Therapeutics 2,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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