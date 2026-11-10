Xilio Therapeutics Aktie
WKN DE: A3C53B / ISIN: US98422T1007
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10.11.2026 13:36:22
Xilio Therapeutics, Inc. Q3 Loss Drops
(RTTNews) - Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) reported Loss for third quarter of -$5.95 million
The company's earnings came in at -$5.95 million, or -$0.30 per share. This compares with -$16.29 million, or -$1.58 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 47.7% to $9.98 million from $19.07 million last year.
Xilio Therapeutics, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$5.95 Mln. vs. -$16.29 Mln. last year. -EPS: -$0.30 vs. -$1.58 last year. -Revenue: $9.98 Mln vs. $19.07 Mln last year.
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