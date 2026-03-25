Xilio Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Xilio Therapeutics hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 USD gegenüber -2,800 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 695,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,7 Millionen USD in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,190 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xilio Therapeutics -15,260 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 590,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 43,77 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,34 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at