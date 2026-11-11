Xilio Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Xilio Therapeutics hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at